Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Волыни пьяный священник убил знакомого: что произошло

30 апреля, 21:46

Елена Кузьмич

Священника взяли под стражу

На днях на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" вблизи села Мельники Шацкого района Волынской области, где ранее мужчина случайно застрелил знакомого, обнаружили тело 53-летнего жителя этого же района с признаками насильственной смерти.

Об этом пишет ИА "Конкурент".

Следствие считает, что во время конфликта мужчину задушили. Правоохранители считают, что это – 49-летний волынянин, священник Свято-Анновского храма УПЦ МП.

Суд удовлетворил предложение следователей и прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 49-летнему подозреваемому. Следующие два месяца человек будет находиться под стражей.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: в рядах ВСУ – потери

Напомним, что санкцией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что во Франции 19-летний парень убил священника, которого подозревают в педофилии. Парень воткнул крест в горло погибшему. Священника подозревали в насилии над четырьмя мальчиками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

убийство священник волынская область

Источник: konkurent.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 30 апреляУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 30 апреля и все подробности из регионовУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...