На Волыни пьяный священник убил знакомого: что произошло

На днях на территории лесного массива в урочище "Голая Берла" вблизи села Мельники Шацкого района Волынской области, где ранее мужчина случайно застрелил знакомого, обнаружили тело 53-летнего жителя этого же района с признаками насильственной смерти.

Об этом пишет ИА "Конкурент".

Следствие считает, что во время конфликта мужчину задушили. Правоохранители считают, что это – 49-летний волынянин, священник Свято-Анновского храма УПЦ МП.



Суд удовлетворил предложение следователей и прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 49-летнему подозреваемому. Следующие два месяца человек будет находиться под стражей.

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Напомним, что санкцией ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины за умышленное убийство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Ранее сообщалось, что во Франции 19-летний парень убил священника, которого подозревают в педофилии. Парень воткнул крест в горло погибшему. Священника подозревали в насилии над четырьмя мальчиками.

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