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На Волыни незаконно вырубили лес более чем на 17 млн гривен

20 октября, 15:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы

Следователи ГБР завершили досудебное расследование в отношении четырех чиновников, которых обвиняют в причастности к незаконной вырубке леса в Волынской области.

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Так, директора ГП "Турийский лесхоз", замначальника Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, а также двух сотрудников лесного отдела этого управления обвинили в служебной халатности. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Должностные лица выписали, выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение сплошных рубок главного пользования на территории общезоологического заказника местного значения "Осивский" и "Озерянский" с нарушением основных требований природоохранного законодательства.

Это привело к незаконной рубке деревьев различных пород на сумму свыше 17,6 млн гривен.

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Накануне обвинительный акт направили в суд. Подозреваемым грозит от 2 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Ранее мы сообщали, что компанию IKEA подозревают в изготовлении стульев из древесины, которую незаконно вырубили в украинских Карпатах.

Также напомним, в Ивано-Франковской области в одном из горных районов этого региона прошли массовые обыски в рамках расследования незаконной вырубки леса.

Видео: Нацполиция

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чиновники Волынь вырубка леса ГБР лесорубы
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