Экологи утверждают, что стулья IKEA изготовят из незаконно вырубленной древесины в Украине

Одни из самых продаваемых стульев в IKEA, которая недавно запустила онлайн-магазин в нашей стране, возможно, были изготовлены из незаконно вырубленной древесины с древних лесов в Украине.

Реклама

Об этом говорится в исследовании экологической общественной организации Earthsight.

Несмотря на то, что пиломатериалы были сертифицированы Советом по надзору за лесными ресурсами (FSC), экологи утверждают, что древесина была незаконно вывезена из Украины, "тогда как органы власти и должностные лица FSC закрывали глаза".

Заметим, что карпатские леса, проходящие через Украину, Словакию и Румынию, являются одними из последних мест обитания для популяций рыси и бурого медведя в Европе.

А лесорубы нарушали экологические правила при заготовке древесины из района в 2018, 2019 и 2020, утверждает Earthsight. Как сообщается в расследовании, древесина использовалась для изготовления некоторых самых популярных предметов IKEA, включая раскладные кресла Terje и Ingolf. Сотни таких кресел, возможно, попали в дома Великобритании.

Реклама

"IKEA – крупнейший потребитель древесины в мире, и она использует нелегальную древесину из Украины для некоторых самых популярных продуктов, продуктов, которые люди покупают каждый день", – утверждает Сэм Лоусон, директор экологической общественной организации Earthsight.

Компания IKEA настаивает, что она не принимает древесины, которую незаконно вырубали, для ее продукцию, и заявила, что начала расследование результатов экологического исследования.

Собственно компания IKEA требует, чтобы вся ее древесина была сертифицирована FSC, но согласно наблюдениям экологов об установлении правил FSC в Украине является слабым, что "позволяет коррумпированным лесохозяйственным предприятиям пропускать правила и все еще продавать сертифицированную древесину".

Экологическая организация Earthsight убеждает, что коррупция в украинском лесных хозяйствах усиливается бизнес-моделью компании IKEA о предоставлении недорогой мебели, которая, по ее мнению, снижает цены в цепи поставок до неустойчивых уровней.

"Фирмы, занимающиеся лесозаготовкой, на самом деле имеют малый выбор", – говорится в расследовании.

Реклама

"IKEA должны сами допросить эти цепи поставок и сделать собственный аудит в лесу", – призвали экологи. Заметим, что сейчас компания проводит наиболее амбициозную экологическую политику любой компании в мире, обещая быть "климатически позитивной" до 2030 года.

А между тем, стоимость стула Terje на украинском сайте IKEA составляет 399 грн.

Напомним, что ранее сообщалось, что IKEA ограничила работу интернет-магазина в Украине.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама