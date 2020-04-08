На Волыни от коронавируса излечилась 7-летняя девочка

В Волынской области выздоровела 7-летняя девочка, которая первой в регионе заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщили в областной государственной администрации.
Отмечается, что девочке из села Горькая Полонка сделали два контрольных теста, и оба дали негативный результат. Ребенок лечился дома.
Таким образом, девочка стала не только первым пациентом с COVID-19 в регионе, но и первой выздоровевшей от этого вируса.
Ранее мать 7-летней девочки с СOVID-19 рассказала, как инфицировалась ее дочь. Заразить ребенка мог отец, который вернулся Киева.
Примечательно, что ни у родителей, ни у маленького брата девочки коронавирус не нашли.
Всего, по состоянию на утро 8 апреля, в Волынской области лабораторно подтверждено 36 случаев инфицирования коронавирусом, 2 из которых – летальные.
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