Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Волыни от коронавируса излечилась 7-летняя девочка

8 апреля, 15:33

Татьяна Власенко

Жительнице села Горькая Полонка первой в регионе подтвердили COVID-19

В Волынской области выздоровела 7-летняя девочка, которая первой в регионе заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге сообщили в областной государственной администрации.

Отмечается, что девочке из села Горькая Полонка сделали два контрольных теста, и оба дали негативный результат. Ребенок лечился дома.

Реклама

Таким образом, девочка стала не только первым пациентом с COVID-19 в регионе, но и первой выздоровевшей от этого вируса.

В тренде
На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли потери

Ранее мать 7-летней девочки с СOVID-19 рассказала, как инфицировалась ее дочь. Заразить ребенка мог отец, который вернулся Киева.

Примечательно, что ни у родителей, ни у маленького брата девочки коронавирус не нашли.

Всего, по состоянию на утро 8 апреля, в Волынской области лабораторно подтверждено 36 случаев инфицирования коронавирусом, 2 из которых – летальные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус пандемия COVID-19

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...