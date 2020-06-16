На Волыни от коронавируса умерла фельдшер

Женщине было всего 48 лет

В Волынской области, где вспышку коронавируса зафиксировали на птицефабрике, от COVID-19 умерла заведующая фельдшерско-акушерского пункта села Верхи Камень-Каширского района. Об этом рассказала главный государственный санитарный врач Волыни Наталия Янко, сообщает ВолиньPost.

По словам чиновницы, медик заболела еще 4 июня. Сначала она пыталась лечиться амбулаторно, но 8 июня ей стало только хуже. Тогда женщину госпитализировали в Камень-Каширскую центральную районную больницу с диагнозом двухсторонняя пневмония.

В больнице пациентке лучше не стало, и 10 июня ее перевели в областную инфекционную больницу. Там, спустя несколько дней, женщина умерла. Коронавирус у нее подтвердили.

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Ранее мы рассказывали, что в Волынской области коронавирусную инфекцию обнаружили у четверых сотрудников лабораторного центра Минздрава.

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