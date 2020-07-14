На Волыни парк "оккупировали" крупные змеи: фото

Местные жители, которые любили гулять на природе, теперь боятся приходить в парк

В национальном парке "Припять-Стохид" в поселке Любешов Волынской области местные жители пожаловались на "нашествие" змей.

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Об этом в Facebook-сообществе "Я люблю Любешів" написала Виктория Губарик.

"Это нашли в нашем парке! Кошмар... Запустили уже совсем парк! Невозможно там с ребенком погулять! Комары загрызают... Вороны кричат, запах кошмар... Мы там выросли.. никогда так не запускали...", – пожаловалась она.

Женщина предложила всем желающим изменить ситуацию к лучшему собраться в месте и привести парк в порядок.

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"Ну неужели нельзя почистить? Площадку сделать, как когда-то была? Я не говорю срезать деревья! Почистить заросли, чтобы с детками гулять можно было", – говорится в сообщении.

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Также в своем посте автор обратилась к руководству парка, местным властям и руководству Объединенной территориальной громады.

Напомним, не так давно во Львовской области прямо во дворе дома в селе Явор Турковского района змея укусила ребенка.

Стоит добавить, что в Днепре спасатели выловили змею в одной из квартир. Хозяйка помещения призналась – появление крупного пресмыкающегося на седьмом этаже ее всерьез напугало.

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