На Волыни под колесами авто погиб восьмилетний ребенок

Мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте

Фото: Нацполиция

На Волыни под колесами авто погиб восьмилетний ребенок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/405/054/5c5405054b03c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/405/054/5c5405054b03c.jpg 2019-02-01T10:39:00+02:00 Запад Мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте

В Волынской области на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, возле села Гулевка Ковельского района автомобиль Volkswagen Cadi сбил восьмилетнего мальчика. Вследствие ДТП ребенок погиб.

"Трагедия произошла 30 января вечером, около 17 часов. За рулем автомобиля находился 51-летний житель Чернигова. Водитель допустил наезд на восьмилетнего мальчика, местного жителя, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – сообщают в полиции.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.

А в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

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