На Волыни под колесами авто погиб восьмилетний ребенок
Мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте
В Волынской области на автодороге Киев – Ковель – Ягодин, возле села Гулевка Ковельского района автомобиль Volkswagen Cadi сбил восьмилетнего мальчика. Вследствие ДТП ребенок погиб.
"Трагедия произошла 30 января вечером, около 17 часов. За рулем автомобиля находился 51-летний житель Чернигова. Водитель допустил наезд на восьмилетнего мальчика, местного жителя, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте", – сообщают в полиции.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, недавно в Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибли мать, отец и маленькая дочь. В аварии выжила только старшая дочь.
А в Раховском районе Закарпатья произошло жуткое ДТП, в котором погибли трое молодых людей, еще двое с тяжелыми травмами попали ив больницу.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На Волыни под колесами авто погиб восьмилетний ребенок". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На трассе Одесса – Измаил маршрутка попала в ДТП: есть жертвы
В результате столкновения пострадали 13 человек - у них травмы различной степени тяжести
Смертельное ДТП с пожаром под Днепром: в полиции рассказали подробности
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте аварии