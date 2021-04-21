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На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)

21 апреля, 11:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Скандал с пограничниками вспыхнул на Волыни – мужчины пытали животное и снимали все на видео – подробности

На Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео. Ими оказались военнослужащие Луцкого пограничного отряда.

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Соответствующее видео опубликовали на странице зоозащитников "Kovel Animals" в Facebook.

На записи видно, что двое мужчин с оружием и в форме прижали к земле животное. Они ногами придавили шею и туловище, животное кричало от боли.

Осторожно! Видео 18+!

Видео: Kovel Animals

Информацию об издевательствах подтвердила пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Маргарита Вершинина. Она написала в комментариях, что ГПСУ осуждает поведение мужчин.

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"Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео", - написала она.

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Сами военные признались, что эта ситуация была осенью прошлого года. Сейчас по данному факту идет служебное расследование.

Напомним, ранее в Одесской области живодер поиздевался над собакой.

Кроме того, в Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам.

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пограничники животное волынская область издевательство
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