На Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным (видео)

На Волыни разгорелся скандал с пограничниками, которые издевались над диким животным и снимали все на видео. Ими оказались военнослужащие Луцкого пограничного отряда.
Соответствующее видео опубликовали на странице зоозащитников "Kovel Animals" в Facebook.
На записи видно, что двое мужчин с оружием и в форме прижали к земле животное. Они ногами придавили шею и туловище, животное кричало от боли.
Осторожно! Видео 18+!
Информацию об издевательствах подтвердила пресс-секретарь Луцкого пограничного отряда Маргарита Вершинина. Она написала в комментариях, что ГПСУ осуждает поведение мужчин.
"Еще более обидно от того, что над животным издеваются те, кто призван защищать и помогать. Благодаря обнародованию этой позорной ситуации быстро удалось установить лиц, фигурирующих на видео", - написала она.
Сами военные признались, что эта ситуация была осенью прошлого года. Сейчас по данному факту идет служебное расследование.
Напомним, ранее в Одесской области живодер поиздевался над собакой.
Кроме того, в Днепропетровской области местный житель привязал к машине собаку и волочил ее по улицам.
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