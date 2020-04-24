На Волыни растет число больных коронавирусом: где их обнаружили (карта)

26 человек в регионе удалось вылечить от COVID-19

В Волынской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 203 людей. Только за последние сутки, 23 апреля, тут были обнаружены 15 новых больных, сообщили в местной областной госадминистрации.

"По состоянию на 10:00. 24 апреля в области зарегистрировано 203 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР", – говорится в сообщении.

Реклама

За последние сутки в области от коронавируса выздоровели девять человек. Всего в регионе побороть инфекцию удалось 26 больным. Итак, коронавирус был обнаружен:

Луцк – 57 случаев (1 летальный)

Старовыжевский район – 39 случаев (1 летальный)

Нововолынск – 38 случаев (1 летальный)

Гороховский район – 13 случаев

Луцкий район – 13 случаев

Ковальский район – 12 случаев

Владимир-Волынский район – 9 случаев

Луцкий район – 7 случаев (1 летальный)

Иваничевский район – 5 случаев

Камень-Каширский район – 3 случая

Луцкий район – 3 случая

Маневицкий район – 2 случая

Шацкий район – 1 случай

Ратновский район – 1 случай

Отметим, что за последние сутки в области на коронавирус проверили 112 человек. Новые случаи были обнаружены:

В тренде На Донбассе боевики усилили обстрелы: ВСУ понесли серьезные потери

Луцкий район – 8 человек

Луцк – 5 человек

Старовыжевский район – 1 человек

Нововолынск – 1 человек

Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

Реклама

Как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама