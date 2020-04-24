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На Волыни растет число больных коронавирусом: где их обнаружили (карта)

24 апреля, 11:32

Тина Наринецкая

26 человек в регионе удалось вылечить от COVID-19

В Волынской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 203 людей. Только за последние сутки, 23 апреля, тут были обнаружены 15 новых больных, сообщили в местной областной госадминистрации.

"По состоянию на 10:00. 24 апреля в области зарегистрировано 203 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР", – говорится в сообщении.

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За последние сутки в области от коронавируса выздоровели девять человек. Всего в регионе побороть инфекцию удалось 26 больным. Итак, коронавирус был обнаружен:

  • Луцк – 57 случаев (1 летальный)
  • Старовыжевский район – 39 случаев (1 летальный)
  • Нововолынск – 38 случаев (1 летальный)
  • Гороховский район – 13 случаев
  • Луцкий район – 13 случаев
  • Ковальский район – 12 случаев
  • Владимир-Волынский район – 9 случаев
  • Луцкий район – 7 случаев (1 летальный)
  • Иваничевский район – 5 случаев
  • Камень-Каширский район – 3 случая
  • Луцкий район – 3 случая
  • Маневицкий район – 2 случая
  • Шацкий район – 1 случай
  • Ратновский район – 1 случай

Отметим, что за последние сутки в области на коронавирус проверили 112 человек. Новые случаи были обнаружены:

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  • Луцкий район – 8 человек
  • Луцк – 5 человек
  • Старовыжевский район – 1 человек
  • Нововолынск – 1 человек

Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.

Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.

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Как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете:

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