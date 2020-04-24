На Волыни растет число больных коронавирусом: где их обнаружили (карта)

В Волынской области коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 203 людей. Только за последние сутки, 23 апреля, тут были обнаружены 15 новых больных, сообщили в местной областной госадминистрации.
"По состоянию на 10:00. 24 апреля в области зарегистрировано 203 случая COVID-19, которые подтверждены лабораторно методом ПЦР", – говорится в сообщении.
За последние сутки в области от коронавируса выздоровели девять человек. Всего в регионе побороть инфекцию удалось 26 больным. Итак, коронавирус был обнаружен:
- Луцк – 57 случаев (1 летальный)
- Старовыжевский район – 39 случаев (1 летальный)
- Нововолынск – 38 случаев (1 летальный)
- Гороховский район – 13 случаев
- Луцкий район – 13 случаев
- Ковальский район – 12 случаев
- Владимир-Волынский район – 9 случаев
- Луцкий район – 7 случаев (1 летальный)
- Иваничевский район – 5 случаев
- Камень-Каширский район – 3 случая
- Луцкий район – 3 случая
- Маневицкий район – 2 случая
- Шацкий район – 1 случай
- Ратновский район – 1 случай
Отметим, что за последние сутки в области на коронавирус проверили 112 человек. Новые случаи были обнаружены:
- Луцкий район – 8 человек
- Луцк – 5 человек
- Старовыжевский район – 1 человек
- Нововолынск – 1 человек
Ранее мы сообщали, что, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, карантин планируют продлить до 12 мая.
Напомним, на данный момент в Украине зафиксировали 7647 случаев инфицирования COVID-19. За сутки было обнаружено 477 новых зараженных.
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