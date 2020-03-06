На Волыни СБУ перехватила рекордную партию контрабанды

В Волынской области сотрудники Службы безопасности Украины перехватили рекордную партию контрабанды – попытку переправить табачные изделия в Евросоюз.

Об этом сообщили на официальном сайте СБУ.

Как установило следствие, участники группировки организовали нелегальное производство сигарет, а готовый товар собирались незаконно транспортировать за границу для продажи в Европе.

Задержали транспорт с "товаром" в Волынской области. Во время его проверки сотрудники СБУ обнаружили полмиллиона пачек контрафактных сигарет на общую сумму 15 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия для выяснения всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщали новости "Сегодня", глава таможенной службы Максим Нефьодов рассказывал ранее, сколько денег таможня передала в госбюджет за 2019 год. Он отметил, что таможня, пребывая на начальном этапе реформирования, работала существенно эффективнее, чем в 2018 году при "крепких предшественниках".

А недавно таможня отчиталась о штрафах. В ведомстве отметили, что только в январе 2020 года таможня предотвратила 2880 попыток нарушения таможенных правил и заработала на этом миллионы.

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