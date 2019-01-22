На Волыни столкнулись грузовик и легковушка: водитель Skoda Octavia чудом выжил
Авария произошла сегодня утром на трассе «Киев - Ковель - Ягодин»
Сегодня утром на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Люблинец Ковельского района легковушка Skoda Octavia врезалась в грузовик Isuzu. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, а его машина превратилась в груду металлолома.
"Происшествие произошло около 8:00 утра. За рулем Skoda Octavia находился 56-летний житель Нежина Черниговской области. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Isuzu, под управлением 32-летнего жителя Ровно", – сообщают в полиции.
По факту ДТП проводится проверка. Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, по статистике в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, в селе Тухолька Сколевского района, произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В результате столкновения микроавтобуса Mersedes Benz и автомобиля Mitsubishi Lancer жители Закарпатской области в возрасте 20–46 лет получили травмы.
Также мы писали, что в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских. В аварии пострадали семь человек.
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