На Волыни столкнулись грузовик и легковушка: водитель Skoda Octavia чудом выжил

Авария произошла сегодня утром на трассе «Киев - Ковель - Ягодин»

Фото: Нацполиция

На Волыни столкнулись грузовик и легковушка: водитель Skoda Octavia чудом выжил //smm9.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6f9/0ee/5c46f90eec8b2.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6f9/0ee/5c46f90eec8b2.jpg 2019-01-22T13:11:21+02:00 Запад Авария произошла сегодня утром на трассе «Киев - Ковель - Ягодин»

Сегодня утром на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" вблизи села Люблинец Ковельского района легковушка Skoda Octavia врезалась в грузовик Isuzu. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы, а его машина превратилась в груду металлолома.

"Происшествие произошло около 8:00 утра. За рулем Skoda Octavia находился 56-летний житель Нежина Черниговской области. Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Isuzu, под управлением 32-летнего жителя Ровно", – сообщают в полиции.

По факту ДТП проводится проверка. Сведения следователи внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, по статистике в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, в селе Тухолька Сколевского района, произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В результате столкновения микроавтобуса Mersedes Benz и автомобиля Mitsubishi Lancer жители Закарпатской области в возрасте 20–46 лет получили травмы.

Также мы писали, что в Ровенской области микроавтобус с паломниками перевернулся на глазах у полицейских. В аварии пострадали семь человек.

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