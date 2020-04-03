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На Волыни умер водитель "скорой", у которого обнаружили коронавирус

3 апреля, 23:36

Елена Кузьмич

Предварительно известно, что мужчина имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы

Водитель "скорой", у которого предварительно диагностировали коронавирус на Волини, умер.

Информацию подтвердил директор КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, – пишет Информационное агентство Волынские Новости.

Около суток назад 62-летний мужчина поступил в Волынскую областную инфекционную больницу. Его состояние было удовлетворительным, по состоянию на 15:00 3 апреля он начал лучше себя чувствовать. Однако уже вечером жизнь мужчины оборвалась. Сейчас проверяют контактных лиц из его круга общения.

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Мужчина несколько дней назад почувствовал у себя симптомы, присущие вируса, и по совету коллег обратился к семейному врачу. Лечение дома не дало результатов, его состояние ухудшилось. Поэтому в районной больнице ему сделали лабораторный ПЦР-тест, который дал положительный результат.

Мужчина имел признаки пневмонии.

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Предварительно известно, что волынянин имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, именно он и был источником заражения.

Больного транспортировали сначала в Ковеле в больницу, после чего перевели в Волынскую областную инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусной инфекцией заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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смерть больницы жертва скорая помощь коронавирус волынская область

Источник: volynnews.com

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