На Волыни умер водитель "скорой", у которого обнаружили коронавирус

Предварительно известно, что мужчина имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы

Водитель "скорой", у которого предварительно диагностировали коронавирус на Волини, умер.

Информацию подтвердил директор КП "Волынский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Владимир Шмаль, – пишет Информационное агентство Волынские Новости.

Около суток назад 62-летний мужчина поступил в Волынскую областную инфекционную больницу. Его состояние было удовлетворительным, по состоянию на 15:00 3 апреля он начал лучше себя чувствовать. Однако уже вечером жизнь мужчины оборвалась. Сейчас проверяют контактных лиц из его круга общения.

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Мужчина несколько дней назад почувствовал у себя симптомы, присущие вируса, и по совету коллег обратился к семейному врачу. Лечение дома не дало результатов, его состояние ухудшилось. Поэтому в районной больнице ему сделали лабораторный ПЦР-тест, который дал положительный результат.

Мужчина имел признаки пневмонии.

Предварительно известно, что волынянин имел контакт с родственником, который вернулся из-за границы. Вероятно, именно он и был источником заражения.

Больного транспортировали сначала в Ковеле в больницу, после чего перевели в Волынскую областную инфекционную больницу.

Ранее сообщалось, что в Луцкой городской клинической больнице коронавирусной инфекцией заразились восемь медиков. Эти случаи уже расследуют полицейские.

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