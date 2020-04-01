Заражение врачей в Луцке: все "заболевшие" имеют одну особенность

В Луцке проводится эпидемиологическое расследование относительно сотрудников городской больницы – одного врача и трех медсестер – у которых обнаружили коронавирус.
Об этом шла речь на брифинге в Волынской областной государственной администрации.
По словам заместителя главы ОГА Татьяны Щербак, состояние инфицированных медиков удовлетворительное, а признаков заболеваний они не имеют.
Все они обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников.
В свою очередь начальник управления здравоохранения ОГА Игорь Ващенюк отметил, что, учитывая увеличение числа инфицированных COVID-19, медикам проведут повторные тесты.
"После разговора с лабораторным центром, чтобы не возникало никаких вопросов о повторном инфицировании, было принято решение, что медики, у которых есть негативные результаты, ходили на работу и имели контакты, будут протестированы", – заявил он.
Ващенюк добавил, что в настоящий момент есть техническая возможности сделать эту проверку.
Кроме того, он заверил, что сейчас отделение реанимации Луцкой больницы, в котором работали инфицированные медики, закрыто на дезинфекцию, а весь персонал отделения переведен на изоляцию.
По предварительным оценкам, отдел реанимации в городской больнице не будет работать на протяжении двух недель.
Напомним, что ранее в Луцке похоронили врача, у которого после смерти обнаружили инфицирование коронавирусом.
Позже стало известно, что тело покойного обработали специальным раствором и выдали родственникам в герметичном пакете.
Также сообщалось, что треть заразившихся коронавирусом в Тернопольской области – медики. Все заболевшие оказались работниками больниц Монастырисского района.
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