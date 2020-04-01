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Заражение врачей в Луцке: все "заболевшие" имеют одну особенность

1 апреля, 19:25

Руслан Ровик

В городской больнице проводят эпидрасследование по четырем медикам

В Луцке проводится эпидемиологическое расследование относительно сотрудников городской больницы – одного врача и трех медсестер – у которых обнаружили коронавирус.

Об этом шла речь на брифинге в Волынской областной государственной администрации.

По словам заместителя главы ОГА Татьяны Щербак, состояние инфицированных медиков удовлетворительное, а признаков заболеваний они не имеют.

Все они обследовались с профилактической целью при проведении противоэпидемических мероприятий среди медработников.

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В свою очередь начальник управления здравоохранения ОГА Игорь Ващенюк отметил, что, учитывая увеличение числа инфицированных COVID-19, медикам проведут повторные тесты.

"После разговора с лабораторным центром, чтобы не возникало никаких вопросов о повторном инфицировании, было принято решение, что медики, у которых есть негативные результаты, ходили на работу и имели контакты, будут протестированы", – заявил он.

Ващенюк добавил, что в настоящий момент есть техническая возможности сделать эту проверку.

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Кроме того, он заверил, что сейчас отделение реанимации Луцкой больницы, в котором работали инфицированные медики, закрыто на дезинфекцию, а весь персонал отделения переведен на изоляцию.

По предварительным оценкам, отдел реанимации в городской больнице не будет работать на протяжении двух недель.

Напомним, что ранее в Луцке похоронили врача, у которого после смерти обнаружили инфицирование коронавирусом.

Позже стало известно, что тело покойного обработали специальным раствором и выдали родственникам в герметичном пакете.

Также сообщалось, что треть заразившихся коронавирусом в Тернопольской области – медики. Все заболевшие оказались работниками больниц Монастырисского района.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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проверка карантин врач Луцк инфекция медсестры коронавирус волынская область

Источник: Сегодня

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