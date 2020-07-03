На Волыни ужесточили карантин: что запретили

В Волынской области в связи с распространением эпидемии коронавируса и увеличением числа заболевших было принято решение об ужесточении карантина в местах массового отдыха людей, в частности, у водоемов.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает официальный сайт Волынской областной государственной администрации.

"С 3 июля 2020 года в области произойдет усиление карантина в районах с местами массового отдыха людей, в частности, у водоемов. В этом числе и Шацкий район, где, кроме того, с 3 июля запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в пригородном и междугородном внутриобластном сообщении", - говорится в сообщении.

Усилить контроль и карантинные ограничения решили после соответствующего предложения главного санитарного врача области Натальи Янко. В частности, она заявила, что уровень заболеваемости на Волыни остается на стабильно высоком уровне – область занимает четвертое место в Украине по распространению коронавируса.

"В частности, на протяжении последних трех дней ежедневно регистрируются превышения по двум из четырех критериям: коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 растет и составляет 21,3%, 23,1%, 24,1% при рекомендованном не более 11%", - подчеркнула медик.

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Янко добавила, что еще одним стабильным поводом к ужесточению карантина стала динамика случаев инфицирования, который ежедневно увеличивается и составляет соответственно 10,4%, 19,4% та 24,5% (при рекомендованном не более 10%).

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"Средний показатель заболеваемости COVID-19 по области за последние семь дней составляет 47 на 100 тысяч населения. Самые высокие уровни заболеваемости, как и раньше, зафиксированы в Камень-Каширском (93,8), Киверцовском (77,1) и Ратновском (73,3) районах. За неделю больше всего заболеваемость выросла в Шацком районе и составила 60,3 на 100 тысяч населения, а также в Луцке – 47,8", – заявила медик.

Среди дополнительных противоэпидемических мер, которые приняли члены комиссии, – проведение контролирующими органами проверок заведений, которые предоставляют услуги по размещению, на всей территории области. В их числе – базы отдыха, площадки для кемпинга, хостелы, санатории, пансионаты, летние оздоровительные лагеря и так далее.

Отметим, что на Волыни за последние сутки обнаружили 63 новых случая коронавируса. Общее число заболевших по состоянию на 3 июля составило 2571, выздоровели 783 человека, умерли – 63.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

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Между тем в Ивано-Франковске городские больницы приостановили прием пациентов с коронавирусом – временно их будут принимать в областных медучреждениях.

Видео: Facebook/Руслан Марцінків

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