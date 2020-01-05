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На Волыни в ДТП погибли два человека, еще пять пострадали: водителя зажало в автомобиле

5 января, 13:58

Один из водителей застрял между конструкциями автомобиля

/ Фото: Нацполиция

На Волыни столкнулись два автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро пострадали. Об этом сообщили в Нацполиции в Волынской области.

Как написали в ведомстве, автопроисшествие случилось около 7:00 вблизи поселка Семеновка в Ратновском районе. Предварительно установлено, что 36-летний водитель автомобиля Volkswagen Т-4 не справился с управлением и столкнулся с Ford Transit под управлением 71-летнего жителя Семеновки, который двигался во встречном направлении.

На место выехали полицейские, медики и спасатели.

Известно, что вследствие ДТП погиб водитель Ford и пассажир Volkswagen. Еще 5 человек получили телесные повреждения, трое из них госпитализированы.

Также сообщается, что водитель Volkswagen был зажат в деформированном автомобиле. Чтобы освободить мужчину, спасатели использовали специнструменты.

Следователи внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, за 11 месяцев 2019 года в Украине произошло 144 760 дорожно-транспортных происшествий. Читайте подробнее о статистике ДТП в Украине и сколько людей погибло.

Кроме того, полицейские назвали пять главных причин ДТП на украинских дорогах. Департамент патрульной полиции опубликовал статистику аварий и их главных причин за 9 месяцев года, сравнив ее со статистикой предыдущего года. В полиции объяснили, помогут ли штрафы за нарушение ПДД уменьшить количество аварий.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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ДТП спасатели Волынь погибшие

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