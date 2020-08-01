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На Волыни зафиксировали новую вспышку коронавируса: что известно

1 августа, 06:53

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Большинство пациентов находятся на самоизоляции

В Волынской области, где вспышку коронавируса зафиксировали на фабрике, в Заборольском сельськом совете на COVID-19 заболели шесть работников. Об этом сообщили во время брифинга в Волынской облгосадминистрации.

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Так, главный санитарный врач Волыни Наталия Янко рассказала, что из шести заболевших один пациент находится на стационарном лечении, остальные – на самоизоляции под контролем врачей.

Кроме того, все контактные лица будут находится под медицинским наблюдением до 4 августа. Вспышка будет считаться ликвидированной, если в дальнейшем не будет новых случаев.

Отметим, по состоянию на 31 июля в области зарегистрировали 3783 подтвержденных случая COVID-19. При этом выздоровели 2758 человек, 84 случая болезни имели летальный исход.

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Напомним, недавно в городе Рожище Волынской области к ответственности привлекли зараженного коронавирусом мужчину, который гулял по городу без маски.

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Как известно, по состоянию на 31 июля в Украине зафиксировали 69 884 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки, 30 июля, COVID-19 диагностировали у 1090 наших граждан.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о вспышке коронавируса на одном из украинских курортов:

Коронавирус: новая вспышка COVID-19 на курорте Херсонщины

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Волынь коронавирус сельский совет
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