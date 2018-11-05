На Яворовском полигоне умер военнослужащий

Сегодня, 15:29

Старший лейтенант, по предварительным данным, скончался от сердечной недостаточности

Фото: kurs.com.ua
Фото: kurs.com.ua

На Яворовском полигоне в воскресенье, 4 ноября, умер старший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Виктор Телегий.

"Офицер, 1973 года, умер от острой сердечной недостаточности", – сообщает пресс-служба 24-ОМбр.

Ранее  сайт "Сегодня"  отыскал самые резонансные случаи гибели наших сограждан на территории Яворовского полигона. Стоит добавить, что спектр  причин, которые привели к смертельному исходу,  весьма велик – начиная ит самоубийств и заканчивая банальной простудой.  

Также известно, что в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. Военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

Кроме этого, во Львовской области, при выполнении учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы.
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Источник:

"Сегодня"

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