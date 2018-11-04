На Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое ранены

Оккупанты 14 раз нарушили "тишину", в том числе восемь раз из запрещенного "Минском" вооружения

В течение дня, 4 ноября, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг восемь раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник вел прицельный огонь из минометов разного калибра, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Авдеевка, Пески, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Вблизи Хутора Свободный оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Минометы 82-го калибра для огневого воздействия по позициям Объединенных сил российские оккупанты применили еще возле пяти населенных пунктов.

Подразделения обороняющихся устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам.

"В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое – получили ранения", – отмечено в сообщении. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

За прошлые сутки, 3 ноября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск.

Напомним, сутками ранее, 2 ноября, боевики 22 раза обстреляли украинских солдат, но получили "ответку", однако у ВСУ обошлось без потерь

А 1 ноября в ходе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный, еще двое – получили ранения.



