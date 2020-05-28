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На Закарпатье 90-летняя бабушка села за штурвал самолета: видео

28 мая, 03:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

После полета в планах у бабушки появился прыжок с парашютом

В Закарпатской области 90-летняя женщина благодаря своему внуку впервые села за штурвал самолета.

Соответствующее видео появилось на You-Tube канале "Цімборики", посвященном приключениям пенсионерки, известной как баба Рина.

Как рассказал внук пенсионерки, идея сесть за штурвал самолета пришла бабушке после того, как она побывала за рулем спортивного кабриолета Mustang и устроила дрифт на грузовике.

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"Мы снимали видео с самолетом в Коломые. С нами был инструктор. Он совершил взлет и посадку, а уже в воздухе передал управление бабушке. И мне, и бабушке очень понравилось", - признался Иван Куцина.

Видео: YouTube-канал "Цімборики"

Интересно, что и на этом полете 90-летняя женщина останавливаться не собирается – в ее планах еще много экстремальных приключений.

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"Теперь бабушка хочет прыгнуть с парашютом, но это еще под вопросом", – признался внук "бабы Рины".

Напомним, ранее в Ровно пожилая женщина пыталась пробраться на кладбище, закрытое в связи с карантином, и застряла прямо на заборе.

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А в винницкой больнице произошел удивительный случай – 83-летняя бабушка чудом "воскресла" после комы, когда ее родственникам уже выписали справку о смерти.

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Закарпатье самолет пенсионеры бабушка Закарпатская область штурвал

Источник: Сегодня

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