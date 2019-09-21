На Закарпатье автомобиль сбил пенсионерку на велосипеде

/ Фото: Нацполиция

На Закарпатье произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

Так, известно, что инцидент произошел в селе Гать Береговского района вчера, 20 сентября.

Полицейские установили, что 64-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2107 сбил женщину, которая двигалась в попутном направлении и везла на велосипеде кукурузу. От полученных травм 74-летняя местная жительница погибла.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Экспертиза установила, что водитель был трезв. Автомобиль увезли на спецплощадку полиции. Следствие по делу продолжается.

Напомним, ранее полиция опубликовала статистику ДТП. Так, за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Кроме этого, мі писали, что три человека пострадали при оформлении аварии в Киеве . На Дарницком мосту столкнулись Lexus и BMW. Повреждения машин были незначительные, патрульные составляли протокол. В это время в Lexus на полной скорости влетела еще одна машина – Hyundai.

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