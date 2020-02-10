На Закарпатье бушует страшная снежная буря (видео)

Фото из соцсетей

Закарпатский центр по гидрометеорологии предупреждает об опасности. Сейчас там началась снежная буря. Видео непогоды опубликовали в Facebook.

На записи видно, как сильный ветер поднимает снег и из-за этого на улице очень плохая видимость.

Сообщается, что в течение 11 февраля на большей части Закарпатской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, а местами и до 24 м/с.

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Днем в центральной и восточной горной части области будет снег и мокрый снег. Местами ожидается метель, а на отдельных участках дорог будет гололедица. Ухудшение видимости в осадках до 100 м (уровень опасности "желтый").

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Также сообщается, что 10 – 11 февраля в связи со снегопадом и метелью на высокогорье ожидается значительная снеголавинная опасность (II уровень).

Напомним, во Львовской области, как и предупреждали синоптики, объявившие штормовое предупреждение, пришел ураганный ветер – он срывал крыши, сносил остановки, выворачивал деревья и рекламные щиты, а в социальных сетях появилось множество фото и видео последствий стихии. Так, во Львове сильным ветром сорвало часть крыш с домов по улице Джерельной и Кульпарковской.

Кроме этого, Ивано-Франковскую область с ночи накрыла непогода – ураганный ветер срывает крыши и валит деревья. Стихия разыгралась в разных районах Прикарпатья. В селе Микуличин ветер повредил линии электропередач, поломал и вывернул с корнем сотни деревьев, а также повредил рекламные щиты.

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