Ветер срывает крыши и валит деревья: на Прикарпатье бушует непогода (фото)

Ивано-Франковскую область с ночи накрыла непогода – ураганный ветер срывает крыши и валит деревья. Об этом сообщает Кurs.
Стихия разыгралась в разных районах Прикарпатья. В селе Микуличин ветер повредил линии электропередач, поломал и вывернул с корнем сотни деревьев, а также повредил рекламные щиты. Крыши зданий срывало.
Кроме того, в Рожнятовском районе ветер сорвал крышу Ясеновской ООШ. Занятия в школе прекратили. Не меньше пострадала кровли сельского совета в селе Пнив Надвирнянского района.
Отметим, что, по прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в западных областях будет царить сильный ветер, со скоростью 25-30 м / с. На высокогорье Карпат скорость будет достигать 35-40 м / с.
Ранее новости "Сегодня" показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах.
"Сегодня" также публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.
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