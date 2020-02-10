Погодный апокалипсис: во Львовской области ветер сносит остановки и валит деревья (фото)

В сети появились сообщения о масштабных разрушениях, которые принес ураган Львовской области

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Во Львовской области, как и предупреждали синоптики, объявившие штормовое предупреждение, пришел ураганный ветер – он срывал крыши, сносил остановки, выворачивал деревья и рекламные щиты, а в социальных сетях появилось множество фото и видео последствий стихии.

Так, во Львове сильным ветром сорвало часть крыш с домов по улице Джерельной и Кульпарковской.

"10 февраля в 13:10 по улице Джерельна сорвало часть крыши. Также по улице Кульпарковская, 154", – сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

А во Львовской области порывы ураганного ветра несли прямую угрозу жизни и здоровью людей – в воздухе летали металлические обломки крыш, выворачивались деревья, рекламные конструкции и остановки.

"До беды один шаг. Сегодня, из-за сильного ветра сорвало крышу на площади 200-300 квадратных метров с обеих сторон. Здание находится в городе Жовква, по улице Леси Украинки. Еще один такой порыв, и десятки тонн жести окажутся на проезжей части дороги", – отметил в своем Facebook пользователь Игорь Муравский.

Между тем, в Трускавце, недалеко от санатория "Жемчужина Прикарпатья" ураган свалил рекламный щит вместе с бетонным основанием.

"В городе Стрый ветер перевернул автобусную остановку", – заявил Игорь Зинкевич.

"Поваленные деревья, обрывы линий электропередач, сорванные крыши. Таким утро понедельника встретили жители Дрогобыча после ночной непогоды. В ходе совещания у мэра было озвучено, что ветер свалил девять деревьев и сорвал девять крыш. Однако последствия непогоды намного масштабнее, и на горячую линию города поступают звонки от жителей разных улиц города", – говорится в сообщении городского совета Дрогобыча.

Кроме того, последствия непогоды ощутили и пассажиры "Укрзализныци" – поваленные деревья повредили элементы электропитания и заблокировали движение поездов. Рабочие пытаются оперативно ликвидировать последствия непогоды и извинились за задержку поездов "Киев – Рахов" и "Ужгород – Львов", а также нескольких пригородных поездов.

Ранее новости "Сегодня" уже показывали фото и видео того, что натворила непогода на Донбассе. Ветер валил деревья, а автомобили застревали в снежных сугробах. В ГСЧС в Донецкой области рассказали, что высота снежного покрова достигала 16 см, а в Волновахском районе выпало до 50 см снега.

Смотрите также фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света остались около 20 населенных пунктов.

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