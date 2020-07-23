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На Закарпатье депутат попал в ДТП: погиб молодой парень (фото)

23 июля, 10:02

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

18-летний юноша скончался на месте аварии

В Виноградовском районе Закарпатской области произошло смертельное ДТП – дорогу не поделили внедорожник и мотоцикл. Жертвой аварии стал 18-летний мотоциклист.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, все произошло поздно вечером 22 июля в селе Ботар. По данным копов, Toyota, которой управлял 51-летний мужчина, врезалась в мотоцикл. 18-летний мотоциклист, который оказался местным жителем, погиб на месте. Правоохранители уверяют, что водитель внедорожника был трезв.

Местный журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале рассказал, что за рулем внедорожника находился депутат Виноградовского районного совета Иван Удуд.

"Управляя Toyota Land Cruiser с номерами АО0022АХ, сбил мужчину, который ехал на мотоцикле. Он выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге", – сообщил он.

По словам Глаголы, это – второе смертельное ДТП с участием депутата.

"Первое было в конце 90-х. Тогда мужчине удалось избежать наказания", – добавил он.

Также отметим, что по факту аварии следователи начали уголовное производство. По делу уже назначен ряд экспертиз, которые установят все причины и обстоятельства.

Напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

А на автодороге Киев – Чоп неподалеку от Мукачево в жутком ДТП погибли три человека.

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ДТП смерть Закарпатье депутаты внедорожник мотоциклисты Закарпатская область

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