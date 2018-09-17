На Закарпатье фермеры почти даром продают яблоки

Богатый урожай в этом году вызвал обвал цен на фрукт в регионе

На Закарпатье фермеры продают сортовые яблоки по очень низкой цене. Главное условие – собирать фрукты надо самостоятельно.

Акцию устроили в селе Тарновцы местные фермеры. Говорят, урожай в этом году вызвал обвал цен на яблоки в регионе. Один килограмм, собранный из дерева, тут отдают за 3 гривны, а те, что упали сами – за одну гривну. Лимита количества яблок на одного человека нет: каждый желающий может взять фруктов, сколько ему нужно.

В этом саду родят только сортовые и органические фрукты. Одной из целей акции фермеры называют привлечение население к употреблению экологически чистой продукции. За несколько недель созреют и поздние сорта яблок: их будут продавать по 5 гривен за килограмм. Акция продлится, пока на деревьях не останется ни одного яблока.

А в Виннице продают яблоки, которые поднимают настроение, ведь на каждом из них изображен смайлик. Выращивает "веселый" фрукт недалеко от города местный агроном Руслан Заика.

Мы уже писали о том, что в городе Кролевец Сумской области начала плодоносить уникальная яблоня-колония. В этом году урожай здесь небывалый – местные не видели такого уже около десяти лет.