Фрукты с улыбкой: в Виннице продают особенные яблоки

Несмотря на высокую цену, покупателей с каждым днем становится все больше

В Виннице продают яблоки, которые поднимают настроение: на каждом из них изображен смайлик. Выращивает "веселый" фрукт недалеко от города местный агроном Руслан Заика. Мужчина уверяет, что среди этих деревьев ходить с плохим настроением невозможно.

Руслан рассказал, как на яблоках появляются улыбки. На еще зеленые фрукты мужчина наклеивает смайлики. После того, как яблоки созревают, наклейки снимают, а на фрукте остается улыбка.

"Наклейка имеет свойство расширяться. То есть, если яблоко полностью не сформировано, еще растет, наклеечка растягивается и не наносит никакого вреда яблоку", – отмечает Руслан.

Ежедневно рабочие хозяйства наклеивают на фрукты сотни смайлов. Потом готовые улыбающиеся яблоки везут продавать в Винницу. Покупатели не сразу верят, что это съедобно, а не пластиковые фрукты. Стоимость одного яблока с улыбкой – шесть гривен. Но покупателей от этого меньше не становится. В следующем году Руслан планирует выращивать улыбающиеся груши и сливы.

Мы уже писали о том, что в городе Кролевец Сумской области начала плодоносить уникальная яблоня-колония. В этом году урожай здесь небывалый – местные не видели такого уже около десяти лет.

Напомним, по легенде, более 200 лет назад яблоню посадил князь Мещерский – в знак любви к своей жене.