Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости в регионах   Новости Западной Украины

На Закарпатье из-за аварии на газопроводе без газа остались 16 населенных пунктов 

Сегодня, 21:39

Подачу "голубого" топлива жителям Ужгородского и Береговского районов обещают возобновить до конца суток

На Закарпатье из-за аварии на газопроводе без газа остались 16 населенных пунктов  Запад Подачу "голубого" топлива жителям Ужгородского и Береговского районов обещают возобновить до конца суток

В Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах. Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Разгерметизация подводного газопровода произошла после 11:00. Без "голубого" топлива остались такие населенные пункты как Червоное, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петровка, Демичев, Великая Добронь, Малая Добронь.

"На место выехали ремонтные бригады "Закарпатгаза", которые работают над устранением аварии. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Разгерметизация произошла под землей на шве газопровода. Сразу после устранения аварии начнется постепенное подключение газа", – проинформировал Москаль, добавив, что о времени подключения будет сообщено дополнительно.

Возобновить подачу топлива обещают до конца суток.

Ранее мы писали, что без газа остались три села на Волыни.

А в декабре прошлого года в Белой Церкви Киевской области на газопроводе высокого давления произошла авария. В результате в 200-тысячном городе отключили отопление.

В Сумах 73-летний мужчина погиб в результате пожара, возникшего из-за устроенной пенсионером аварии на газопроводе.

газ, авария, Закарпатье, газопровод

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье из-за аварии на газопроводе без газа остались 16 населенных пунктов ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Фастове прогремел взрыв в жилом доме: значительная часть здания разрушена

14 декабря 2018, 10:39

Предварительно причиной взрыва называется утечка газа

"Киевоблгаз" не нашел признаков взрыва газа в доме в Фастове

14 декабря 2018, 22:24

Создана комиссия, в состав которой также входит представитель "Киевоблгаза", которая установит причины взрыва

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы