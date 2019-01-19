На Закарпатье из-за аварии на газопроводе без газа остались 16 населенных пунктов

Подачу "голубого" топлива жителям Ужгородского и Береговского районов обещают возобновить до конца суток

На Закарпатье из-за аварии на газопроводе без газа остались 16 населенных пунктов 2019-01-19T21:39:00+02:00 Запад Подачу "голубого" топлива жителям Ужгородского и Береговского районов обещают возобновить до конца суток

В Закарпатской области возле села Червоное Ужгородского района произошла разгерметизация газопровода, в результате чего без газа оказались 16 населенных пунктов в этом и Береговском районах. Об этом сообщается на официальном сайте главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Разгерметизация подводного газопровода произошла после 11:00. Без "голубого" топлива остались такие населенные пункты как Червоное, Тисаактелек, Тисауйфолу, Тисаашвань, Есень, Саловка, Петровка, Демичев, Великая Добронь, Малая Добронь.

"На место выехали ремонтные бригады "Закарпатгаза", которые работают над устранением аварии. Пострадавших в результате чрезвычайной ситуации нет. Разгерметизация произошла под землей на шве газопровода. Сразу после устранения аварии начнется постепенное подключение газа", – проинформировал Москаль, добавив, что о времени подключения будет сообщено дополнительно.

Возобновить подачу топлива обещают до конца суток.

Ранее мы писали, что без газа остались три села на Волыни.

А в декабре прошлого года в Белой Церкви Киевской области на газопроводе высокого давления произошла авария. В результате в 200-тысячном городе отключили отопление.

В Сумах 73-летний мужчина погиб в результате пожара, возникшего из-за устроенной пенсионером аварии на газопроводе.

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