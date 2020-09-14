На Закарпатье легковушка врезалась в автобусную остановку: есть погибшие (фото, видео)

В Закарпатской области водитель легковушки выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате ДТП погибли два человека.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 14 сентября около шести часов утра в селе Луково Иршавского района.
По данным копов, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.
Известно, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир – 34-летний односельчанин водителя.
По данному факту открыли уголовное производство. В ходе досудебного расследования назначат ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.
Ранее мы сообщали, что на Закарпатье депутат попал в ДТП. Жертвой аварии стал 18-летний мотоциклист.
Также напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.
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