На Закарпатье легковушка врезалась в автобусную остановку: есть погибшие (фото, видео)

В Закарпатской области водитель легковушки выехал на обочину и врезался в автобусную остановку. В результате ДТП погибли два человека.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, авария произошла 14 сентября около шести часов утра в селе Луково Иршавского района.

По данным копов, водитель автомобиля "ВАЗ 2106" выехал на встречную полосу, после чего съехал на обочину и столкнулся с бетонным зданием автобусной остановки. От полученных травм водитель и пассажир транспортного средства скончались на месте.

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Известно, что за рулем находился 22-летний житель села Белки Иршавского района, пассажир – 34-летний односельчанин водителя.



По данному факту открыли уголовное производство. В ходе досудебного расследования назначат ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства ДТП.

Видео: mukachevo.net

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Также напомним, недавно во Львовской области на трассе Киев-Чоп в ДТП попали три автомобиля. В аварии погибли два человека, еще один – ранен.

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