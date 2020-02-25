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На Закарпатье мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея

25 февраля, 09:17

Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу

На Закарпатье местного жителя госпитализировали в областную инфекционною больницу. До этого он контактировал с гражданином Китая, где свирепствует коронавирус, сообщает Mukachevo.net.

По данным издания, жителя с. Дедово отвезли в больницу с повышенной температурой. Врачам заболевший рассказал, что 21 день назад он контактировал с гражданином Китая в Ниредьгазе (Венгрия).

После того, как больной обратился к медикам, в Берегово было созвано противоэпидемическую комиссию и принято решение госпитализировать мужчину в областную инфекционную больницу с использованием спецсредств защиты.

В инфекционной больнице подготовили специальный бокс для приема больного. Мужчину проверят на коронавирус.

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Также стало известно, что человек, который заболел, 1985 года рождения, работает в Будапеште на китайца, который родом из провинции Хубэй и месяц назад вернулся оттуда.

Как сообщалось ранее, сегодня, 25 февраля, временная противоэпидемическая комиссия Закарпатской областной государственной администрации соберется на экстренное совещание из-за вспышки коронавируса в Италии.

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Для участия в заседании временной противоэпидемической комиссии пригласили медиков, таможенников и пограничников.

Во время заседания комиссия рассмотрит вопрос о готовности сотрудников КПП на границе к выявлению лиц, у которых можно подозревать коронавирус COVID-2019 и налаживание сотрудничества между сотрудниками контрольно-пропускных пунктов и медицинскими службами.

Сейчас Италия занимает третье место в мире по количеству выявленных случаев инфицирования новым коронавирусом после Китая и Южной Кореи.

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Китай Закарпатье коронавирус

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