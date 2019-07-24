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На Закарпатье один из начальников ГФС насмерть сбил дорожного работника

24 июля, 11:15

Пострадавший скончался на месте аварии, а водитель в реанимациии

Фото: Нацполиция

На Закарпатье в Мукачевском районе произошло смертельное ДТП. В результате наезда на пешехода, последний скончался на месте происшествия.

"23 июля, около семи вечера в селе Ракошино 45-летний водитель внедорожника Volkswagen Touareg, один из руководителей ГФС в Закарпатской области, совершил наезд на 23-летнего жителя села Страбичево Мукачевского района. Сотрудник дорожной службы именно проводил работы по ремонту дорожного полотна", – сообщают в полиции.

В результате аварии, пострадавший скончался на месте. В больницу также доставлен водитель автомобиля. Он находится в реанимации. Кроме этого, алкотест показал отсутствие алкоголя в крови водителя.

Полиция собрала первоочередное информацию по данному факту. В деле усматриваются признаки преступления по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Решается вопрос об определении подследственности по ГБР.

Напомним, недавно в Черновицкой области не разминулись два микроавтобуса. В результате ДТП десять человек получили травмы.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 7776 аварий).

Напомним, недавно в Ивано-Франсковской области столкнулись две легковушки. Жертвами жуткой аварии стали двое детей.


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Тег авария, ДТП, погибший, ГФС

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