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На Закарпатье от коронавируса умер врач: что о нем известно

4 мая, 04:31

Татьяна Власенко

Мужчина имел ряд сопутствующих диагнозов

В Закарпатской области, где ранее коронавирус нашли у сотрудников областной государственной администрации, инфекция унесла жизнь медицинского работника.

Как сообщает "Центр противодействия коронавирусу. Закарпатье" в Facebook, умер врач Петр Б. из Солотвино Раховского района, который был прописан в Рахове. Он стал десятой жертвой COVID-19 на Закарпатье.

По словам медиков, врач имел ряд сопутствующих диагнозов, в том числе и рак крови, однако именно COVID-19 обусловил серьезные легочные осложнения и в итоге привел к смерти 59-летнего пациента, передает "Закарпатье онлайн" со ссылкой на Закарпатскую областную клиническую больницу им. Новака.

Наличие коронавируса у Петра Б. было дважды подтверждено ПЦР-тестированием. Причину смерти подтвердило и вскрытие тела умершего.

Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на утро 3 мая в Украине насчитывалось 11 913 случаев заболевания COVID-19. Из них в Закарпатской области – 508.

О том, какой уровень безработицы ожидается в стране в связи с карантином из-за коронавируса – смотрите в сюжете:

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