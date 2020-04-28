Вспышка коронавируса в Закарпатской ОГА: инфекцию нашли у семи сотрудников

С начала распространения коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации подтвердили заболевание COVID-19.
Как сообщили на официальной странице ОГА в Facebook, один из сотрудников уже выздоровел.
"С начала пандемии коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел", - говорится в сообщении.
При этом в администрации добавили, что пятеро сотрудников заболели на протяжении минувшей недели.
В связи со вспышкой заболевания распоряжением главы администрации был установлен ряд ограничений:
- ограничены массовые мероприятия в административном здании;
- совещания рекомендуется проводить в режиме селекторной связи;
- приостановить прием граждан по личным вопросам;
Также было решено не допускать в здание людей, температура которых превышает 37,2 градуса, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты.
Кроме того, было решено сделать уборку всех помещений здания более частой – не мене двух-трех раз на протяжении рабочего дня.
Напомним, ранее коронавирус обнаружили у женщины, которая находилась в здании городского совета Лозовой, в Харьковской области. После этого было решено провести тестирование всех сотрудников горсовета и перевести работу чиновников в интернет или телефонный режим.
Также мы сообщали о том, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, до тех пор, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).
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