Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Вспышка коронавируса в Закарпатской ОГА: инфекцию нашли у семи сотрудников

28 апреля, 14:55

Руслан Ровик

Пятеро сотрудников ОГА заболели на протяжении минувшей недели

С начала распространения коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации подтвердили заболевание COVID-19.

Как сообщили на официальной странице ОГА в Facebook, один из сотрудников уже выздоровел.

"С начала пандемии коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел", - говорится в сообщении.

Реклама

При этом в администрации добавили, что пятеро сотрудников заболели на протяжении минувшей недели.

В связи со вспышкой заболевания распоряжением главы администрации был установлен ряд ограничений:

- ограничены массовые мероприятия в административном здании;

Реклама

В тренде
Бунт из-за коронавируса в Черновцах: новые подробности

- совещания рекомендуется проводить в режиме селекторной связи;

- приостановить прием граждан по личным вопросам;

Также было решено не допускать в здание людей, температура которых превышает 37,2 градуса, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты.

Кроме того, было решено сделать уборку всех помещений здания более частой – не мене двух-трех раз на протяжении рабочего дня.

Реклама

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у женщины, которая находилась в здании городского совета Лозовой, в Харьковской области. После этого было решено провести тестирование всех сотрудников горсовета и перевести работу чиновников в интернет или телефонный режим.

Также мы сообщали о том, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, до тех пор, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Закарпатье инфекция вспышка ОГА коронавирус Закарпатская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреляУкраина
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)
На Буковине от COVID-19 умерли молодые братья: хоронили и оплакивали всем селом (фото)Запад
В Почаеве после Пасхи
В Почаеве после Пасхи "с нарушениями" количество больных COVID-19 удвоилосьЗапад
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под Донецком
Стали известны подробности гибели командира ВСУ под ДонецкомУкраина
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...