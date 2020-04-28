Вспышка коронавируса в Закарпатской ОГА: инфекцию нашли у семи сотрудников

С начала распространения коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской областной государственной администрации подтвердили заболевание COVID-19.

Как сообщили на официальной странице ОГА в Facebook, один из сотрудников уже выздоровел.

"С начала пандемии коронавируса у семерых сотрудников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз COVID-19 методом ПЦР. Один человек выздоровел", - говорится в сообщении.

Реклама

При этом в администрации добавили, что пятеро сотрудников заболели на протяжении минувшей недели.

В связи со вспышкой заболевания распоряжением главы администрации был установлен ряд ограничений:

- ограничены массовые мероприятия в административном здании;

Реклама В тренде Бунт из-за коронавируса в Черновцах: новые подробности

- совещания рекомендуется проводить в режиме селекторной связи;

- приостановить прием граждан по личным вопросам;

Также было решено не допускать в здание людей, температура которых превышает 37,2 градуса, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты.

Кроме того, было решено сделать уборку всех помещений здания более частой – не мене двух-трех раз на протяжении рабочего дня.

Реклама

Напомним, ранее коронавирус обнаружили у женщины, которая находилась в здании городского совета Лозовой, в Харьковской области. После этого было решено провести тестирование всех сотрудников горсовета и перевести работу чиновников в интернет или телефонный режим.

Также мы сообщали о том, что, по словам главы Минздрава Максима Степанова, в Украине невозможно определить количество людей с бессимптомным коронавирусом, до тех пор, пока не будет проведено массовое тестирование методом иммуно-ферментного анализа (ИФА-тесты).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама