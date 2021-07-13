На Закарпатье погиб работник лесохимкомбината. Еще четверо – в больнице с отравлением

Медикам не удалось спасти одного работника, остальные – в больнице. Для расследования создали спецкомиссию

Четверо мужчин пытались спасти погибшего, но сами отравились. Коллаж "Сегодня"

В Перечине Закарпатской области на территории лесохимкомбината произошел трагический случай – пять работников отравились газовыми парами, один из них скончался.

Реклама

Об этом сообщили в управлении Гоструда Закарпатья.

По предварительной информации, сотрудник, который работал с огнем, открыл люк скруббера, вдохнул пары газа и потерял сознание.

"Четверо других работников, которые обнаружили потерпевшего, пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, но также отравились газовыми парами", – написали на сайте.

Жизнь первому пострадавшему спасти не удалось. Остальные работники сейчас в Ужгородской городской больнице. Их состояние стабильное.

Реклама

Для расследования случая в управлении Гоструда уже создали спецкомиссию.

Напомним, в Полтавской области в городе Глобино 16 работников сортировочного цеха мясокомбината отравились неустановленным веществом.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в харьковском ресторане обнаружили сальмонеллез и стафилококк: