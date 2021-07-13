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На Закарпатье погиб работник лесохимкомбината. Еще четверо – в больнице с отравлением

13 июля 2021 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Медикам не удалось спасти одного работника, остальные – в больнице. Для расследования создали спецкомиссию

Четверо мужчин пытались спасти погибшего, но сами отравились. Коллаж "Сегодня"

Четверо мужчин пытались спасти погибшего, но сами отравились. Коллаж "Сегодня"

В Перечине Закарпатской области на территории лесохимкомбината произошел трагический случай – пять работников отравились газовыми парами, один из них скончался.

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Об этом сообщили в управлении Гоструда Закарпатья.

По предварительной информации, сотрудник, который работал с огнем, открыл люк скруббера, вдохнул пары газа и потерял сознание.

"Четверо других работников, которые обнаружили потерпевшего, пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, но также отравились газовыми парами", – написали на сайте.

Жизнь первому пострадавшему спасти не удалось. Остальные работники сейчас в Ужгородской городской больнице. Их состояние стабильное.

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Для расследования случая в управлении Гоструда уже создали спецкомиссию.

Напомним, в Полтавской области в городе Глобино 16 работников сортировочного цеха мясокомбината отравились неустановленным веществом.

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