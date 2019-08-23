На Закарпатье поймали наркоторговцев: изъяли оружие, наркотики и похищенные вещи

Злоумышленники продавали наркотики в Хустском и Тячевском районе

На Закарпатье полиция задержала группа жителей Хустского района по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом рассказали в секторе коммуникации Нацполиции области.

Известно, что полицейские задержали четырех участников и организатора преступной группы при попытке сбыта очередной партии метамфетамина. Ранее все они привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Организатор группы недавно получил условное наказание за сбыт наркотиков.

Злоумышленники сбывали наркотики на территории Хустского и Тячевского района. Всего правоохранители провели 18 обысков по месту жительства подозреваемых и в местах возможного хранения наркотиков. Осмотрено также четыре автомобиля задержанных.

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"В ходе обысков изъято около 100 граммов психотропного вещества метамфетамин стоимостью на "черном рынке" около 200 тысяч гривен, деньги различными валютами в сумме 150 тысяч гривен, золотые изделия весом около 1 кг., незарегистрированное оружие и патроны, два автомобиля элит-класса Mercedes и BMW, а также вещи, похищенные у жителей Хустского района", – рассказали полицейские.

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Также правоохранители подозревают задержанных и в совершении краж.

По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст.307 Уголовного кодекса Украины (хранение и сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в особо крупных размерах).

Все участники преступной группировки находятся в изоляторе временного содержания. Подано обращение в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в столице задержали группу наркодилеров , которые оказались причастными к убийству человека.

Кроме этого, в Кривом Роге полицейские пресекли работу одного из развлекательных заведений, в котором продавали наркотические вещества, а посетители употребляли метамфетамин их прямо в помещении.

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