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В Кривом Роге наркотики продавали прямо в развлекательном заведении

11 июля, 14:44

Разоблачить наркоторговцев помогли спецназовцы КОРДа

В Кривом Роге наркотиками торговали прямо в развлекательном заведении
В Кривом Роге наркотиками торговали прямо в развлекательном заведении. Фото: Нацполиция

В Кривом Роге полицейские пресекли работу одного из развлекательных заведений, в котором продавали наркотические вещества, а посетители употребляли метамфетамин их прямо в помещении.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Национальной полиции, участники преступной группы наладили сбыт наркотиков на территории заведения, а задержать подозреваемых копам удалось совместно с бойцами спецподразделения КОРД.

Впоследствии в заведении провели санкционированный обыск, в рамках которого стражи порядка обнаружили 83 пластиковые трубочки с веществом белого цвета. Их передали на экспертизу.

"Обыск состоялся в рамках уголовного производства, открытого по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас устанавливаются лица, причастные к поставкам и сбыту наркотиков в развлекательном заведении", — сообщили в полиции.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого Рога Днепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


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Тег наркотики, Кривой Рог, амфетамин, Днепропетровская область, КОРД, метамфетамин

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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