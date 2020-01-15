На Закарпатье придумали новую схему мошенничества: как не попасться

В Закарпатской области активизировались мошенники – они выманивают деньги у людей, представляясь налоговиками.
В пресс-службе главного управления налоговой службы в регионе рассказали, что преступники "работают" в Свалявском и Перечинском районах. Они звонят своим жертвам, представляются налоговиками и просят перечислить деньги на банковский счет.
"Злоумышленники, в частности, представляются работниками налоговой Иваном Шуляком и Максимом Тарасенко и просят позвонить руководству Свалявской ГНИ и Перечинской ГНИ", – рассказали в налоговой.
Мошенники звонят со следующих номеров:
- 0981221156
- 0971777563
Предлагают преступники позвонить на номер:
- 0970921778
Ранее мы писали, что в Украине активизировались мошенники, которые охотятся на любителей праздничных скидок, акций, розыгрышей и призов.
Также сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.
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