На Закарпатье придумали новую схему мошенничества: как не попасться

Преступники выдают себя за налоговиков

/ Фото: Pixabay

В Закарпатской области активизировались мошенники – они выманивают деньги у людей, представляясь налоговиками.

В пресс-службе главного управления налоговой службы в регионе рассказали, что преступники "работают" в Свалявском и Перечинском районах. Они звонят своим жертвам, представляются налоговиками и просят перечислить деньги на банковский счет.

"Злоумышленники, в частности, представляются работниками налоговой Иваном Шуляком и Максимом Тарасенко и просят позвонить руководству Свалявской ГНИ и Перечинской ГНИ", – рассказали в налоговой.

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Мошенники звонят со следующих номеров:

0981221156

0971777563

Предлагают преступники позвонить на номер:

0970921778

Ранее мы писали, что в Украине активизировались мошенники, которые охотятся на любителей праздничных скидок, акций, розыгрышей и призов.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

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