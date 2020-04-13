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На Закарпатье роженица устроила настоящий квест для копов и медиков

13 апреля, 17:55

Татьяна Очеретяна

Женщина обманула правоохранителей

В городе Берегово в Закарпатской области на автобусной остановке обнаружили новорожденного малыша. Как выяснили полицейские, медиков вызвала сама мать новорожденного. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Отмечается, что в полицию обратилась 29-летняя жительница Мукачевского района.

"Женщина рассказала, что обнаружила ребенка, завернутого в одеяло, после чего и вызвала медиков. Во время общения с полицейскими сама же заявительница призналась, что малыша родила она. По состоянию на сейчас новорожденный малыш проходит обследование в Береговской больницы. По предварительному осмотру ребенка установлено, что мальчик здоров", – написала пресс-служба.

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С матерью работает полиция. Правоохранители надеются, что женщина все-таки изменит свое решение и не будет оставлять малыша на произвол судьбы.

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Напомним, в городе Олешки в Херсонской области полицейские чудом спасли девочку, которую 17-летняя студентка родила в комнате общежития, положила в пакет и спрятала в шкаф. О поступлении в больницу несовершеннолетней копам сообщили врачи – у девушки было кровотечение, характерное для состояния после родов. Сама студентка объяснила, что находилась на 16-й неделе беременности и сделала аборт в туалете.

Также мы рассказывали, что в Кропивницком молодая женщина родила четверню.

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Закарпатье младенец роженица копы

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