В Кропивницком молодая женщина родила четверню: подробности

В Кропивницком женщина родила четверню. Все четверо – девочки. Это первая и естественная беременность 20-летней Анастасии Валихновской. Во время родов пришлось сделать кесарево сечение.

О том, что она носит под сердцем аж четырех малышей, роженица узнала на 18-й неделе беременности. Корреспондентам "Сегодня" рассказала, что была шокирована. Но знала, что рядом – крепкое плечо мужа.

"Помогать будут и бабушки, и муж. Всех будем привлекать", – говорит Анастасия.

Малыши родились раньше положенного срока – на 32-й неделе. Каждая из девочек весит около двух килограммов. Врачи уверяют: пока близнецы в реанимации, состояние всех – удовлетворительное.

Читайте также: Молодая мать родила близнецов дважды за год: "Будто сорвала джекпот"

В тренде Запрещенное оружие и серьезные потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

"Все девочки кричали, визжали, как доношенные дети. Никаких искусственных вмешательств не было", – сообщила заведующая Кировоградского областного перинатального центра Татьяна Митева.

Девочек назвали Викторией, Лизой, Мирославой и Дианой. А забирать из роддома коллеги новоиспеченного отца, который работает спасателем, пообещали громко – на пожарной машине.

Ранее "Сегодня" писали о том, что в Житомире родилась девочка-богатырь.

Также мы рассказывали, как украинка приняла роды на борту самолета.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама