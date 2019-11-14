На Закарпатье столкнулись две иномарки: погибли два человека

Еще пять человек попали в больницу, среди них - маленький ребенок

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области произошло жуткое ДТП – столкнулись автомобили Audi и Fiat Scudo. Погибли два человека, а среди пострадавших есть ребенок, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Авария произошла вечером 13 ноября на трассе Мукачево-Рогатин вблизи села Медяница Иршавского района. Выяснилось, что водитель Audi ехал в направлении Мукачево, но не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Fiat Scudo.

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В результате ДТП погибли 41-летний водитель Audi и его 32-летний пассажир. Они оказались жителями села Дерцен Мукачевского района. Также в салоне иномарки находился 25-летний односельчанин погибших, его отправили в районную больницу.

Кроме того, пострадали 37-летний водитель и трое пассажиров Fiat Scudo, в том числе и маленький ребенок. Их тоже госпитализировали в Иршавскую больницу. Все они – жители Виноградовского.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибло 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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