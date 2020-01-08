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На Закарпатье в диско-баре облили бензином и подожгли иностранца

8 января, 15:03

Нападение копы расследуют как покушение на убийство

Фото: ГУНП в Закарпатской области

Фото: ГУНП в Закарпатской области

В Закарпатской области посиделки в диско-баре закончились для иностранца ожогами и реанимацией.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что инцидент произошел в селе Долгое Иршавского района. Выяснилось, что в заведении между латвийцем и 23-летним жителем села Долгое возник конфликт. После ссоры мужчина облил иностранца из бутылки бензином и поджег. После этого он убежал.

В результате нападения пострадавший получил телесные повреждения обеих рук, ожоги туловища, лица и дыхательных путей. 25-летнего жителя Риги госпитализировали в реанимацию Иршавской районной больницы. Отметим, что иностранец приехал в Украину погостить у родственников.

Инцидент копы расследуют как покушение на убийство. Напавшего на латвийца мужчину уже задержали.

Напомним, не так давно на Закарпатье трое мужчин напали на иностранца и избили его бейсбольной битой. Также у жертвы отобрали документы, деньги и мобильный телефон.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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