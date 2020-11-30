Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

На Закарпатье в ДТП погибли пять человек: одна из жертв – ребенок (фото)

30 ноября, 16:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мальчик скончался в реанимации

В Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

Реклама

Об этом сообщили на сайте МВД.

По данным пресс-службы, вблизи села Лалово Мукачевского района водитель легковушки ВАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате столкновения четыре пассажира ВАЗ погибли на месте. Также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из смятой машины и передали его медикам, однако вскоре ребенок скончался в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

Реклама

Четырех погибших взрослых спасатели вытащили из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранителям.

В тренде
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Реклама

Напомним, ранее в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

Кроме того, в Ровенской области грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ДТП Закарпатье погибшие
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результаты
Второй тур выборов прошел в 11 городах: все результатыУкраина
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больнице
На Прикарпатье школьницы подсыпали слабительное одноклассникам: дети в больницеЗапад
Контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты (фото)
Контрабандисты построили мост на границе, чтобы носить сигареты (фото)Запад
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрыты
Крупнейшие европейские лоукостеры отменили рейсы из Украины: какие направления закрытыУкраина
Огромные очереди,
Огромные очереди, "дистанционка" и метро. Что говорят о локдауне местные властиУкраина
Кучма побеждает на выборах в Дрогобыче
Кучма побеждает на выборах в ДрогобычеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять