На Закарпатье в ДТП погибли пять человек: одна из жертв – ребенок (фото)

В Закарпатской области произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Один из погибших – ребенок.

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Об этом сообщили на сайте МВД.

По данным пресс-службы, вблизи села Лалово Мукачевского района водитель легковушки ВАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате столкновения четыре пассажира ВАЗ погибли на месте. Также получил травмы ребенок. Спасатели вытащили мальчика из смятой машины и передали его медикам, однако вскоре ребенок скончался в реанимационном отделении областной детской больницы в Мукачево.

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Четырех погибших взрослых спасатели вытащили из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранителям.

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Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

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Напомним, ранее в Кировоградской области военный грузовик въехал в бригаду дорожников. В результате ДТП двое рабочих погибли, еще один – в реанимации.

Кроме того, в Ровенской области грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП погибли мать с 7-летним сыном, еще двое детей госпитализированы.

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