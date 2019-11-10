На Закарпатье в ДТП пострадала женщина-полицейский

Авария произошла, когда микроавтобус выехал на встречную полосу и врезался в легковушку

/ Фото: Нацполиция

В Закарпатской области во время дорожно-транспортного происшествия была ранена женщина-полицейский.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, инцидент произошел на дороге между селом Каменица Ужгородского района и селом Ворочево Перечинского района.

"41-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault при совершении обгона допустил столкновение со встречным Mercedes, за рулем которого находилась 37-летняя жительница Ужгорода. Женщина является сотрудницей Нацполиции", – говорится в сообщении.

После аварии полицейская была госпитализирована в реанимацию Ужгородской больницы. Копы открыли уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения". Львовянин задержан, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Напомним, ранее в Киеве девушка-водитель за полчаса устроила сразу два ДТП. Прибывшим копам женщина рассказала, что первый раз села за руль, однако полицейские выяснили, что девушка была попросту пьяной.

Как сообщали новости "Сегодня", за девять месяцев 2019 года в Украине произошло больше сотни тысяч аварий. В частности, общее количество ДТП выросло на 6,2% (за девять месяцев 2018 года было зафиксировано 108 070 аварий). В результате этих ДТП погибли 2369 человек.

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