На Закарпатье вспыхнул пожар в Долине нарциссов: фото

В Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в Хустском районе – там пылала сухая трава в Долине нарциссов.

Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На Хустщине чья-то халатность и глупость едва не уничтожила "изюминку" Закарпатья – Долину нарциссов. Хустские бойцы ГСЧС выехали на тушение пожара сухой травы и кустарников на территории Карпатского биосферного заповедника Долина нарциссов имени профессора Василия Комендаря", – говорится в сообщении.

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Пожар был ликвидирован, однако спасатели не указали, сколько гектаров заповедника выгорело.

В целом, по данным Управления ГСЧС, за прошедшие сутки на Закарпатье было зафиксировано 33 пожара из-за сжигания сухой травы в различных районах области.

Напомним, что ранее в Закарпатской области произошел пожар в Карпатском биосферном заповеднике рядом с Долиной нарциссов – по данным спасателей, в результате пожара выгорело полтора гектара сухой травы и кустарников.

Между тем, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.

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