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На Закарпатье злоумышленники пытались перевезти через границу 370 кг героина

30 ноября, 15:53

Грузовик со спрятанными наркотиками направлялся в Германию

/ Фото: ГПСУ

Пограничники обнаружили более 370 кг героина на границе со Словакией. Злоумышленники пытались провести товар в фанере в грузовике. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Грузовик направлялся на выезд из Украины под управлением нашего соотечественника через пункт пропуска "Ужгород". Транспортным средством перевозился груз фанеры и по документам его должны были доставить в Германию", – сказано в сообщении.

В результате осмотра внутри клееной фанеры были найдены наркотики. В тайниках нашли 374 килограмма наркотического вещества. Экспресс-анализ показал, что это героин.

О находке уже проинформировали правоохранительные органы.

Напомним, что в прошлом месяце в Киеве задержали группу иностранцев-наркоторговцев с крупной партией героина. Во время операции изъято более 300 кг наркотика.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров , которые оказались причастными к убийству человека. Во время обысков на территории Киевской и Черкасской областей изъяли 8,5 кг наркотического средства каннабис, 600 г психотропного вещества амфетамин, упаковочные пакеты, весы, колбы и стеклянные емкости с остатками неизвестного вещества.

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Германия пограничники наркотики контрабанда

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