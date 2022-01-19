Нанес 20 ударов ножом: под Тернополем мужчина жестоко убил молодую девушку

Убийцу приговорили к пожизненному заключению

Умершей было всего 18 лет/Коллаж: "Сегодня"

В Тернопольской области 34-летний мужчина жестоко убил 18-летняя девушку. Его приговорили к пожизненному заключению.

Об этом сообщает Нацполиция в Тернопольской области.

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Как произошла трагедия?

Убийство произошло в ночь на 14 сентября 2019 года в селе Воля Теребовлянского района. Жертва преступления в течение нескольких лет встречалась со своим 34-летним убийцей. Впоследствии девушка уехала учиться в Тернополь и они перестали общаться.

13 сентября жительница Теребовлянщины приехала в район на праздник вместе с друзьями. В момент, когда юноши отошли от девушек, к потерпевшей подбежал бывший. Он с криками ударил девушку кулаком по лицу, а затем, вытащив нож, начал наносить удары. За девушку вступился один из друзей. Его также нападавший ранил. Оставив окровавленную жертву на земле, убийца убежал и скрывался в лесу, недалеко от собственного дома. Потерпевшая скончалась по дороге в больницу. Уже впоследствии судебные эксперты насчитали на теле 20 ножевых ран и 4 пореза.

Судебный процесс

В Теребовлянском районном суде мужчина категорически отрицал свою вину и подал апелляцию попросив коллегию судей переквалифицировать его действия с умышленного убийства с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК) на умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК), ведь максимальный срок заключения по этой статье предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Однако апелляционный суд оставил приговор без изменений. Отклонил кассационную жалобу убийцы и Верховный суд Украины. Приговор остался неизменным — пожизненное заключение.

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Преступность в Украине

Уровень преступности в Украине стремительно рос в течение 1990-х годов, достигнув своего пика в 2000 году, после чего начался обратный процесс, который продолжался до 2009 года, когда украинская экономика вошла в глобальный финансовый кризис.

Начиная с 2017 года в Украине продолжается улучшение криминогенной ситуации, предварительные данные статистики преступности в 2020 году являются лучшими за десятилетие. Если в 2016 году в целом совершено 592 604 преступления, то в 2020 году – 335 000, среди них убийств – 1326.

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