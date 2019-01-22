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Наркотики и проститутки: в Черновцах "Корд" задержал опасного дельца

Сегодня, 14:07

Мужчина организовал нелегальный бизнес на сутенерстве и распространении психотропных веществ

Фото: Нацполиция
Наркотики и проститутки: в Черновцах "Корд" задержал опасного дельца //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/707/23b/5c470723b3be4.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/707/23b/5c470723b3be4.jpg Запад Мужчина организовал нелегальный бизнес на сутенерстве и распространении психотропных веществ

В Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.

"Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Он подыскал в социальных сетях трех буковинок в возрасте от 18 до 25 лет. Пользуясь тем, что девушки находились в трудном материальном положении, сутенер втянул их в занятие проституцией. Половину полученных денег он оставлял себе", – сообщают в полиции.

Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленник угощал своих "подопечных" наркотиками, чтобы они стали более зависимы от него. Также наркотические средства сутенер сбывал лицам, которые пользовались сексуальными услугами девушек.

К поимке организатора незаконного бизнеса были привлечены бойцы спецподразделения "КОРД". У задержанного следователи изъяли психотропные вещества амфетамин и "Субутекс". Ему уже  избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

По указанным фактам продолжаются досудебные расследования, правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.

Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.

наркотики, проституция, черновцы, буковина

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