Наркотики и проститутки: в Черновцах "Корд" задержал опасного дельца
Мужчина организовал нелегальный бизнес на сутенерстве и распространении психотропных веществ
В Черновцах задержали организатора нелегального бизнеса, который втягивал девушек в занятие проституцией.
"Организатором преступной схемы оказался 36-летний буковинец. Он подыскал в социальных сетях трех буковинок в возрасте от 18 до 25 лет. Пользуясь тем, что девушки находились в трудном материальном положении, сутенер втянул их в занятие проституцией. Половину полученных денег он оставлял себе", – сообщают в полиции.
Кроме этого, полицейские выяснили, что злоумышленник угощал своих "подопечных" наркотиками, чтобы они стали более зависимы от него. Также наркотические средства сутенер сбывал лицам, которые пользовались сексуальными услугами девушек.
К поимке организатора незаконного бизнеса были привлечены бойцы спецподразделения "КОРД". У задержанного следователи изъяли психотропные вещества амфетамин и "Субутекс". Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
По указанным фактам продолжаются досудебные расследования, правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно в Ровно разоблачили 33-летнего местного жителя, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации в Израиле.
Ранее на украинско-польской границе задержали иностранца, который пытался вывезти за границу группу женщин для сексуальной эксплуатации. Девушек в возрасте от 22 до 27 лет – жительниц Харькова планировали использовать для предоставления интимных услуг в Германии.
Вы сейчас просматриваете новость " Наркотики и проститутки: в Черновцах "Корд" задержал опасного дельца". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семейная пара в Киеве изготавливала и продавала наркотики
Супруга варила амфетамин, пока муж подрабатывал таксистом
"Новые наркотики — это угроза нацбезопасности": интервью с Андреем Кихтенко
Глава Департамента противодействия наркопреступности Нацполиции рассказал, почему опийный «маляс» идет к нам из Венгрии, что такое НПВ, почему они страшны, как добиться их включения в список запретных и кто такие «чайки»