"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)

Местные жители показали, во что превратился Виноградов после ливня

В Закарпатской области после сильных дождей затопило несколько улиц города Виноградов. Местная канализация не выдержала потоков воды и на дорогах появились настоящие реки.

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Об этом на своих страницах в Facebook сообщили местные жители.

Так, Наталья Жупанин с юмором назвала подтопление улицы Гандеры "нашей маленькой Венецией".

А Элиса Сидей сняла на видео происходящее на улице Ардовецкой. По ее словам, она неоднократно обращалась к местным властям с просьбой решить проблемы с постоянными подтоплениями.

Видео: Facebook / Еліса Сідей

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Видео: Facebook / Еліса Сідей

Видео: Facebook / Еліса Сідей

В свою очередь, Андрей Гевды выложил ролик с потопом на улице Солнечной.

Видео: Facebook / Виноградів Сьогодні

Ранее мы сообщали, что в заповеднике Одесской области градом убило сотни питомцев. Специалист подчеркнул, что такие осадки – обычное явление, однако настолько обильными они бывают крайне редко. От непогоды пострадали птицы из Национального парка "Тузловские лиманы".

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Также напомним, недавно на Донецкую область обрушился ураган. В Сети показали, как ветер снес крышу больницы. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи.

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