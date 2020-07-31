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Ураган обрушился на Донецкую область: в сети показали, как ветер снес крышу больницы (видео)

31 июля, 22:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В результате непогоды местные жители остались без света

Непогода продолжает бушевать в Украине. После того, как ураган обрушился на западные области, мощный ветер натворил беды и на Донбассе. Больше всего пострадал Великоновоселковский район.

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Как сообщили в Telegram-канале "Украина сейчас", в районном центре в результате непогоды со многих домов слетели крыши, погнуты рекламные щиты. Кроме того, сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередач. Населенный пункт был обесточен.

Также в сети опубликовали видео, как ветер унес кровлю здания больницы, которую только недавно отремонтировали.

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Напомним, недавно курортную Кирилловку накрыли шторм и ливень: поселок "ушел" под воду. В считанные минуты улицы превратились в реки, людям пришлось передвигаться по ним по колено в воде.

Кроме того, ранее ливень превратил Харьков в Венецию, люди на улицах плавали на лодках. На видео видно, что улицы города практически превратились в реки: машины с трудом передвигались и буквально плыли по дороге. Стремительные потоки воды создали мощное течение прямо на проезжей части и на тротуарах.

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Донбасс Донецкая область ураган непогода
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