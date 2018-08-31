В Запорожье полицейские обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен

Сегодня, 11:10

Изъятые у ранее судимого мужчины вещества уже направили на экспертизу

Фото: ГУНП в Запорожской области
Фото: ГУНП в Запорожской области

В одной из квартир Запорожья правоохранители обнаружили и изъяли наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По месту жительства ранее судимого мужчины, 1978 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли зип-пакеты с кристаллическим веществом, предварительно установлено "амфетамин", и около 500 грамм наркотического вещества растительного происхождения, предварительно установлено "марихуана", – рассказали в полиции. 

На данный момент изъятые наркотики направили для проведения экспертизы. Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

Напомним, в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество. 

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления. 
наркотики, Запорожье, квартира, мужчина, полицейские, изьятие, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "В Запорожье полицейские обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен". Другие Новости Запорожья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Николаевской области правоохранители штурмом брали дом наркоторговцев

Вчера, 13:04

Мужчина с женщиной зарабатывали в месяц от 150 тысяч гривен, торговали особенно опасными веществами

Харьков

Порошок из пачки сигарет. Фото: facebook.com

В Харькове инспектора СИЗО поймали с наркотиками

Вчера, 15:59

Мужчина спрятал дурман в пачке от сигарет
Загрузка...

Другие регионы

Фото: пресс-служба Нацполиции в Полтавской области

В Полтавской области у жителя одного из сел во дворе обнаружили заросли конопли

29 Августа, 04:16

Против 26-летнего молодого человека возбуждено уголовное производство

Украина

Криминал на экспорт: украинцы сидят за наркотики и терроризм за границей

21 Августа, 07:26

Более 6 тысяч украинцев отбывают сроки в иностранных тюрьмах
Загрузка...