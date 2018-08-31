В Запорожье полицейские обнаружили в одной из квартир наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен

Изъятые у ранее судимого мужчины вещества уже направили на экспертизу

В одной из квартир Запорожья правоохранители обнаружили и изъяли наркотики стоимостью более 40 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По месту жительства ранее судимого мужчины, 1978 года рождения, полицейские обнаружили и изъяли зип-пакеты с кристаллическим веществом, предварительно установлено "амфетамин", и около 500 грамм наркотического вещества растительного происхождения, предварительно установлено "марихуана", – рассказали в полиции.

На данный момент изъятые наркотики направили для проведения экспертизы. Продолжается расследование уголовного производства по признакам ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта").

Напомним, в Харькове младшего инспектора отдела режима и охраны внутренней службы СИЗО задержали при попытке пронести наркотическое вещество.

Также мы писали, что в Украине хотят декриминализировать хранение наркотических средств с целью собственного употребления.