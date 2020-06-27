Наводнение на западе Украины: что сейчас происходит в пострадавших регионах

В западных областях Украины, где ливни привели к масштабному наводнению, до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Что сейчас происходит в пострадавших регионах – рассказали в ГСЧС.

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На данный момент затопленными остаются 180 населенных пунктов:

Ивано-Франковская область – 132;

Черновицкая область – 28;

Львовская область – 13;

Тернопольская область – 7.

В воде в этих областях сейчас 3871 дом, два объекта социальной и бытовой сферы. Под воду ушли 2720 подвалов и 6400 приусадебных участков. Кроме того, паводки разрушили 202,3 километра автодорог.

"Силами ДСНС в течение суток спасены 46 человек (с начала работ – 478), эвакуированы 3 человека (с начала работ – 718), перевезено через подтоплены участки 183 человека (с начала работ – 2 тыс. 565)", – сообщили спасатели.

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Затопления – не единственные последствия непогоды. Сейчас в Ивано-Франковской области обесточенными остаются восемь населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Кроме того, жертвами стихии на Прикарпатье стали три человека.

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Напомним, ранее масштабный потоп на западе Украины показали с высоты птичьего полета.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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